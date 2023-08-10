過去認為水果會增加糖尿病的風險，但近來眾多研究發現，吃水果除可降血糖，還能降血壓；研究並發現，相較於其他水果，蘋果最能降低罹患高血壓的風險，但哈密瓜則會增加罹患高血壓的機率。

義大醫院家醫部預防醫學科主任洪暐傑在其臉書表示，一篇發表於《美國心臟協會雜誌》的論文指出，每天吃3份水果，可降低高血壓機率6%，水果對健康的益處會隨著攝取量而增加，效益最大的份數為每天5份水果(約640克)。

但不同的水果的降血壓效果也不同，洪暐傑分享一篇發表於2017年《高血壓》(Hypertension)期刊的論文。該論文分析18萬7453人的資料，所有人在一開始均無高血壓，研究人員在20年追蹤期評估吃不同水果與高血壓之間的關係。

結果發現，葡萄、蘋果、梨子、藍莓、酪梨可以降低高血壓風險，其中蘋果、梨子可降低9%高血壓風險；草莓對高血壓無明顯影響。哈密瓜則會增加高血壓風險，一周吃4次以上哈密瓜者較不常吃哈密瓜者，發生高血壓的機率增加7%。

此外，一篇發表於2017年《美國高血壓期刊》的論文，分析2.8萬名女性資料、追蹤12.9年，評估吃不同水果與高血壓間關係，結果發現，每天吃超過4份蘋果或橘子，可以降低得到高血壓的機率9%。但吃香蕉、草莓、藍莓這3種水果則對高血壓風險無顯著影響。