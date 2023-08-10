台北市長蔣萬安（左二）10日前往北市大同區視察登革熱孳生源清除及環境噴消。(郭吉銓攝）

臺北市9日確診一例本土登革熱病例，為3年來首例，為降低登革熱傳播風險，環保局與大同區社區10日動員人員進行環境孳生源清除及噴消，並呼籲民眾共同落實「巡、倒、清、刷」，檢視戶內外周圍是否有堆置廢棄的容器，如有積水務必倒掉，讓病媒蚊沒有地方產卵繁殖，持續使用的容器請倒置或加蓋，並進行容器減量。(郭吉銓攝）

台北市9日出現1例確診本土登革熱病例，為2023年首例，也是2020年以來北市再現登革熱本土病例，個案為居住大同區的10多歲男性。台北市長蔣萬安10日上午前往視察，對於登革熱是否有擴大情形，他表示，針對個案的同住家人3人，即刻做相關處置並持續觀測，目前狀況還好。

蔣萬安上午前往大同區進行登革熱孳生源清除及環境噴消，他指出，中南部現在登革熱疫情較嚴峻，9日台北市也發生第一起本土登革熱的案例，北市府嚴陣以待，且用最嚴謹的態度積極面對處理，即刻成立區級緊急應變中心，由區長擔任指揮官。

他說明，應變中心聽取各局處相關準備工作，不只是衛生局對於個案的分析和後續相關清消，環保局也就人力相關物資做清點，民政局透過民政系統全面做環境維護，觀傳局發布相關新聞和訊息，工務局公園處則針對公園內可能積水的地方做清消。

蔣萬安表示，第一時間就個案居住地半徑100公尺的範圍進行一次清消，對於孳生源加以清除。後又針對戶包括盆栽、廢輪胎和小巷弄等再次噴消，在地里長也率領志工團隊，進行周遭環境的整體維護，希望徹底減少相關病媒蚊孳生。

至於有無擴大趨勢？他說，登革熱潛伏期較長，依規定將持續監測個案到8月31日，而個案的同住家人有3人，也即刻做相關處置，目前狀況還好。

媒體追問，除大同區外，其他行政區也會做重點清消？蔣萬安回覆，會做相關宣導，包含清消、後續監測及立即的通報，大同區會就區域性再次加強相關工作，各區也必須嚴陣以待。