距離2024大選只剩半年，民眾黨主席暨總統參選人柯文哲近期因風波不斷，也被貼上仇女標籤，當前已4日沒有公開行程。對此，台北市議員兼立委參選人王閔生10日酸說，柯文哲可能在忙著見其他牛鬼蛇神，呼籲他盡快出面說明近日爭議。 民進黨發言人卓冠廷上午率台北市議員兼立委參選人王閔生、前新北市議員兼立委參選人曾柏瑜及新北市立委參選人吳崢，舉行「柯侯財政假面具」記者會。

針對柯文哲許久未有公開行程，王閔生諷刺道，柯應該忙著見其他「牛鬼蛇神」，雖然無法得知柯的行程安排，但柯批評完中央特別預算編列浮濫、質疑蔡政府財政紀律，「當大家都在反駁柯說法時，他卻神隱沒有公開行程，沒辦法接受媒體對他的檢驗」。

王閔生向柯文哲呼籲應盡快釋出公開行程，好好說清楚近期爭議，他直言，柯文哲一直以還債市長自居，但扣掉法定債務還本，他實際上只還42億元，根本沒有還債570億的事實，「是否不要再指責別人沒財政紀律了？」