隨著3座井口平台9日在天津市濱海新區成功裝船，中國大陸渤海首個千億級立方公尺大氣田－渤中19-6凝析氣田I期開發專案海上開採平台全部建造完工，為年內順利投產提供了關鍵裝備保障。

新華社報導，海上開採平台由海油工程天津智慧化製造基地負責建造，I期開發專案將在海上新建4座組塊、4座導管架，總重量超過3.2萬噸。此次建造完工的3座井口平台將實現無人化運行，承擔高壓注氣和開採的重要任務。

中國海油天津分公司工程建設中心專案負責人萬文濤表示，為有效提高氣田採收效率，I期開發專案採用高壓循環注氣開發方案，注氣壓力達53兆帕，創大陸國內海上平台之最，並搭載多個天然氣及凝析油處理工藝裝置，其中包含兩套由中國海油自主設計、建造的天然氣深度脫水裝置。

據I期開發專案的總包專案經理鞠文傑指出，團隊通過聯合技術攻關，在大陸國內首次自主完成了海上循環注氣開發方案系統設計和最高壓力海上注氣壓縮機設計、製造及調試，還自主開發焊接工藝並成功實現多型號焊材國產化應用。

公開資料顯示，渤中19-6凝析氣田位於渤海中部海域，是中國大陸東部第一個大型、整裝、高產、特高含凝析油的千億級立方公尺凝析氣田。

目前，該氣田已探明天然氣地質儲量超2000億立方公尺、凝析油地質儲量超2億立方公尺。I期開發項目於2022年3月在天津和青島同步開工建設，計畫於今年年內投產，投產後將為京津冀及環渤海地區提供穩定可靠的清潔能源。