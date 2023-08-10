一名男子看到水溝內有至少7張百鈔，想撿卻撿不到，讓他直呼「遙遠的距離莫過於此了」，貼文引發逾6千名網友朝聖，當中有人分享取鈔4步驟，分別為準備一條繩子；用口香糖或拿物品塗上漿糊膏；再綁到繩子或鐵絲上；最後起怪手開蓋，用手撿起來，第4步驟讓全網笑翻說。

原PO昨（9）日於臉書社團《路上觀察學院》指出，經過一排水溝，發現當中躺了多張百鈔，想撿卻撿不到讓他不禁喊，「我看得到你，卻得不到你，遙遠的距離莫過於此了。」

根據原PO上傳的照片來看，水溝裡至少有7張百鈔，水溝蓋緊緊蓋著，而他手邊也沒有任何可勾到的物品。貼文吸引逾6千名網友關注，「這故事告訴我們，不要在水溝蓋上面掏口袋」、「區區幾百塊而已，道德呢？底線呢？地點呢？」、「會不會費了九牛二虎之力把鐵蓋拿起來，才發現是玩具紙鈔」、「錢財付諸流水」、「打開很簡單，在哪裡我過去開」。

留言中也有人搞笑曝取鈔4步驟，準備一條繩子或鐵絲；口香糖或拿物品塗上漿糊膏；綁到繩子或鐵絲上；最後起怪手開蓋，用手撿起來。該則留言讓大批網友全笑翻，「 能不能直接跳到第4步驟就好」、「怪手起跳價2400，划不來啦」。