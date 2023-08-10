這家為蘋果以及其它設備製造商，提供影像感測器的重要供應業者表示，由於中國大陸以及美國需求不佳，預估智慧手機最早要到2024年才會看見反彈。不過，索尼之前曾預測，預計2023下半年全球手機銷售量會有起色。

因為電影事業體以及影像感測器的業務大幅下滑，這家總部位於東京的大集團，上季營業利益大減31%，淨利減少17%，就算營業收入飆升33%也沒用。花旗集團也明說，索尼的電影與半導體獲利大幅下降。

索尼將本財年淨利預估稍微上修2%，來到8600億日圓，約60億美元，雖然接近但還是低於市場普遍預估值。另外，好萊塢作家與演員的串連大罷工事件，代表原訂電影以及電視劇要上映的日期可能或將延後。

索尼也說，主力電玩主機PS5（PlayStation 5）在4到6月這3個月的銷售量低於預期，市場憂心索尼是否要注入更多行銷資金來增加買氣，才能達到本財年賣掉2500萬台的目標。

分析師認為，索尼應正苦惱如何能提升PS5玩家數量，以及秋季蜘蛛人系列電玩是否如期問世。索尼一定要在10月20日推出PS5獨有的漫威版蜘蛛人2，這樣才能抓住旺季商機，然後順利進入2024年。

三菱日聯摩根士丹利（Mitsubishi UFJ Morgan Stanley）指出，索尼今年熱賣的大片數量變少，但成本卻在增加。索尼預估，內容方面的業務中長期將逐漸成長，但短期受到全球地緣政治緊張情勢升高，以及總經風險不確定性因素增加所影響。