恆生科技股指數跌1.55%，成分股普遍下跌，蔚來跌6.6%，跌幅最大，稍早前一度跌逾7%。攜程集團漲1.2%，表現最佳。

美國法院批准可繼續推進對蔚來提起的集體訴訟案。

澳洲部分工廠擬發起罷工行動，可能導致全球液化天然氣供應大幅減少，周三國際天然氣期貨價格應聲飆漲40%。

受此提振，加上隔夜原油價格勁揚，中國「三桶油」持續走高，中石油漲3.1%表現最佳；中石化、中海油漲約2%。

其他能源股亦走強，煤炭公司兗礦飆漲6%，中煤漲近5%，神華漲約2%。

中國地產股持續走弱，碧桂園跌逾2%。

《電週邊》精英Q2毛利率衝上18.41% 歷史新高
《美股掃瞄》卡債創高+觀望CPI 美股收黑、炮轟兩族群
《期貨》台指期開盤下跌65點 金電漲跌不一
#2% #走弱 #8% #蔚來 #6%