投資人在美國通膨數據出爐前縮手，隔夜美股主要指數全面收黑，以及拜登發布行政令，對投資中國科技產業祭出新限制。受此打擊，周四香港恆生指數跌0.8%，為19089.18點。國企股(H股)跌0.8%，為6561.08點。