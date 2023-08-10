恆生科技股指數跌1.55%，成分股普遍下跌，蔚來跌6.6%，跌幅最大，稍早前一度跌逾7%。攜程集團漲1.2%，表現最佳。
美國法院批准可繼續推進對蔚來提起的集體訴訟案。
澳洲部分工廠擬發起罷工行動，可能導致全球液化天然氣供應大幅減少，周三國際天然氣期貨價格應聲飆漲40%。
受此提振，加上隔夜原油價格勁揚，中國「三桶油」持續走高，中石油漲3.1%表現最佳；中石化、中海油漲約2%。
其他能源股亦走強，煤炭公司兗礦飆漲6%，中煤漲近5%，神華漲約2%。
中國地產股持續走弱，碧桂園跌逾2%。
投資人在美國通膨數據出爐前縮手，隔夜美股主要指數全面收黑，以及拜登發布行政令，對投資中國科技產業祭出新限制。受此打擊，周四香港恆生指數跌0.8%，為19089.18點。國企股(H股)跌0.8%，為6561.08點。
恆生科技股指數跌1.55%，成分股普遍下跌，蔚來跌6.6%，跌幅最大，稍早前一度跌逾7%。攜程集團漲1.2%，表現最佳。
美國法院批准可繼續推進對蔚來提起的集體訴訟案。
澳洲部分工廠擬發起罷工行動，可能導致全球液化天然氣供應大幅減少，周三國際天然氣期貨價格應聲飆漲40%。
受此提振，加上隔夜原油價格勁揚，中國「三桶油」持續走高，中石油漲3.1%表現最佳；中石化、中海油漲約2%。
其他能源股亦走強，煤炭公司兗礦飆漲6%，中煤漲近5%，神華漲約2%。
中國地產股持續走弱，碧桂園跌逾2%。
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