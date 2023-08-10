北市29歲鐘姓外送員，日前晚間22時許，騎車經過松山區敦化北路人行道，被東社派出所執勤員警注意攔停盤查，發現鐘男身上有酒味，遂對他實施酒測。

警方測出鐘男的酒測值達0.16，已經超標，依《道路交通管理處罰條例》第45條1項6款及35條1項規定，製單舉發並吊扣車牌禁駛，鐘男坦承中午在北投家中，曾喝了一杯威士忌助眠，沒想到了晚上酒測還是不過。

鐘男騎乘一輛要價11萬元的機車，且還未滿1年，警方告知，依今年6月底修法實施的新制規定，要當場執行吊扣車牌2年，鐘男一聽新車2年後就變成為中古車，且吊扣期間還要繳付車貸及罰鍰，當場臉都綠了，直呼得不償失。

松山分局表示，應尊重行人路權，汽、機車禁止行駛人行道，如有飲酒事實，應衡量自身酒精代謝情形，勿僥倖上路，警方將持續針對易酒駕路段、時段，不分平假日、白天或深夜，強化執法密度。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！