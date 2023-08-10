北部一名30多歲女子感染俗稱「食腦變形蟲」的福氏內格里阿米巴腦膜腦炎，發病7天就身亡，由於發病前曾2度前往新北市某室內親水設施，引發關注。疾管署發言人曾淑慧今日公布最新調查進度，已經完成池水的環境採檢，最快1周，慢則2到3周，檢驗結果就可以出爐。

疾管署指出，這位女性近期無國外旅遊史，發病前曾兩度前往新北市某室內親水設施遊憩，今年7月26日出現頭痛及肩頸僵硬症狀，後續出現發燒、畏寒、頭痛、頸部疼痛抽搐就醫，後續病程進展快速，於8月1日死亡。

曾淑慧表示，衛生單位昨已經前往該室內親水設施進行環境採檢，由於池水檢驗檢體需濃縮及前處理，續抽核酸進行PCR，如果檢驗結果為陽性，尚需進一步定序，時間快則1周，慢則2到3周，且因環境檢體的核酸濃度品質不如人體檢體，也可能需重複復驗。

台灣寄生蟲學會前理事長、中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬指出，福氏內格里阿米巴原蟲生活在自然界，過去國外案例都是發生在人煙較稀少的野外水域，一般游泳池若使用經處理的自來水源，也就是若有使用氯消毒過，出現阿米巴原蟲的機率微乎其微。

黃高彬指出，阿米巴原蟲會從鼻腔進到人體，沿著嗅覺神經往上跑，到達腦部中樞神經；由於症狀沒有特異性，難以早期診斷，且目前沒有特效藥，一旦進展到腦炎，病程發展快速，查出感染原因時恐怕已來不及救治，死亡率99％。