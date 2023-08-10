建通（2460）第二季財報受到消費性電子需求不振、客戶去化庫存壓力、銅價下跌等因素，導致市場大幅競價，第二季合併營收5.63億元，較去年同期的8.1億元，下滑逾三成，在營收規模縮小下，第二季仍負虧經營，單季稅後淨損達3,023萬元，換算每股稅後淨損0.18元，虧損較去年同期的每股淨損0.02元擴大。