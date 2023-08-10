為逆轉目前產業逆勢，建通表示，集團內部已於今年第二季開始執行設備移轉至越南廠一條龍生產，透過越南廠擁有煉銅廠、人工、電力的優勢，加上銅下料回收利基加持，可強化端子業市場競爭優勢。
建通表示，隨著遷廠作業告一段落，7月營收2.22億元已重返成長，年增達9.42％，加上蘇州廠異型導體銅材效應逐步發酵，未來台灣特殊新型銅材煉製廠投入後，將可望多方挹注建通集團營收，長期展望仍樂觀可期。
建通（2460）第二季財報受到消費性電子需求不振、客戶去化庫存壓力、銅價下跌等因素，導致市場大幅競價，第二季合併營收5.63億元，較去年同期的8.1億元，下滑逾三成，在營收規模縮小下，第二季仍負虧經營，單季稅後淨損達3,023萬元，換算每股稅後淨損0.18元，虧損較去年同期的每股淨損0.02元擴大。
為逆轉目前產業逆勢，建通表示，集團內部已於今年第二季開始執行設備移轉至越南廠一條龍生產，透過越南廠擁有煉銅廠、人工、電力的優勢，加上銅下料回收利基加持，可強化端子業市場競爭優勢。
建通表示，隨著遷廠作業告一段落，7月營收2.22億元已重返成長，年增達9.42％，加上蘇州廠異型導體銅材效應逐步發酵，未來台灣特殊新型銅材煉製廠投入後，將可望多方挹注建通集團營收，長期展望仍樂觀可期。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。