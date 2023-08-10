為逆轉目前產業逆勢，建通表示，集團內部已於今年第二季開始執行設備移轉至越南廠一條龍生產，透過越南廠擁有煉銅廠、人工、電力的優勢，加上銅下料回收利基加持，可強化端子業市場競爭優勢。

建通表示，隨著遷廠作業告一段落，7月營收2.22億元已重返成長，年增達9.42％，加上蘇州廠異型導體銅材效應逐步發酵，未來台灣特殊新型銅材煉製廠投入後，將可望多方挹注建通集團營收，長期展望仍樂觀可期。

成本高拉低競爭力 國內鋼鐵製品外銷持續負成長
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