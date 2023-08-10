台鋼雄鷹與樂天桃猿達成交易案震撼台灣棒壇，其中最受矚目就屬「大王」王柏融契約權之轉讓，是否代表王柏融今年球季結束後就一定會回到中職？所屬經紀公司悍創運動行銷經紀人陳德倫表示，相關回應以下午球團記者會為主，但他強調，現在王柏融仍是火腿隊球員，仍在為了拚上一軍努力中。

台鋼球團與樂天球團達成協議，台鋼將送出林子偉，向樂天換來王溢正、翁瑋均、藍寅倫3位選手。同時，另與樂天球團就王柏融契約權之轉讓達成協議。

由於今年王柏融仍在日職打拚，消息一出也讓外界好奇，而根據中職規定，球員交易標的不得包括任何以「未來」或「尚未確定」之狀態為交易基礎之交換，對於這個狀況，陳德倫表示，交易相關部分由球團在記者會上回應。

但至於王柏融未來動向，陳德倫強調，王柏融現在還是火隊隊的球員，還是專注在比賽中、努力拚上一軍，「其他不管是交易、議約權，身為球員都不是他們能去控制的，他們能做的就是專注在球場上。」

陳德倫繼續說：「如果未來日本（合約）結束的話，回來台灣打球是沒有問題的，還是強調他是日本火腿的球員，專注在現在的每場比賽上。」