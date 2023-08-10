泰國押解畫面曝光！88會館洗錢主嫌郭哲敏抵泰機場 我「三單位」緊盯

因違反銀行法、洗錢防制法、妨害自由、詐欺等罪遭到通緝的郭哲敏，10日上午自泰國押解返台，郭嫌在調查局、刑事局、移民署幹員押解下，離開泰國的身影也首度曝光，預計下午15時45分抵達桃園機場。

郭嫌去年10月26日潛逃出境後，即滯留國外，拒絕到案說明，新北地檢署11月11日對他發布通緝，隨後並註銷他的護照。

泰國押解畫面曝光！88會館洗錢主嫌郭哲敏抵泰機場，我「三單位」緊盯。(葉庭欣翻攝)

檢警追查，郭嫌持有柬埔寨護照，去年10月26日入境新加坡後，持柬埔寨護照陸續在柬埔寨、泰國、馬來西亞等東南亞國家逃亡流竄，刑事局國際科獲得郭嫌2月從馬來西亞吉隆坡搭乘班機飛往泰國的情資，確認他藏身在曼谷，立即洽請泰國警方協助查緝。

泰警接獲我方之請求，先註銷郭嫌的泰國精英簽證，7月27日在曼谷購物中心旁的高級公寓將郭嫌逮捕到案。

這段期間，警政署長黃明昭率刑事局長周幼偉等人在東南亞國家進行高層出訪，特地前往我駐泰代表處及相關執法單位拜會，針對近期全球各國所面臨由「網路」結合「電信、金融」所產生的新型態電信詐騙、假投資虛擬貨幣之詐騙等，並衍生後續國人遭誘騙前往從事詐騙之「人口販運」等諸多議題，會中亦與各國達成共同合作打擊跨境網路詐欺犯罪之共識，就緝捕外逃、毒品犯罪的溯源及跨境洗錢等與東南各國研商，並達成合作之共識，同時商討安排郭嫌返國事項，順利縮短郭嫌遣返期程並安排返國班機。

刑事局重申打擊暴力、詐欺、洗錢犯罪的決心，再次感謝泰國、新加坡、馬來西亞等國家警方的大力支持，透過本次國際緝逃合作，對於企圖逃避司法追訴並潛逃至其他國家的重要外逃通緝犯，執行緝捕與遣返，展現我國警方強力執法及打擊罪犯之決心，將持續與各國警察合作，致力打擊跨境犯罪與緝捕外逃。