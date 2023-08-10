紅襪10日坐鎮主場交手皇家，出現一段有趣插曲，2局上皇家打者伊斯貝爾（Kyle Isbel）擊出左外野飛球，越過紅襪外野手吉田正尚後，球竟消失的無影無蹤，吉田正尚找了老半天未果，最後才發現這顆飛球打壞芬威球場上的記分板燈罩，卡在了出局數的燈號當中，裁判認定這是一支場地規則二壘安打，最終意外成為紅襪最後獲勝的關鍵。

梅倫德斯（MJ Melendez）2局上的陽春全壘打，幫助皇家先馳得點，2出局後紅襪發生守備失誤讓達菲（Matt Duffy）上壘，接著就是伊斯貝爾打壞燈罩的深遠飛球，吉田正尚環顧四周都無法找到球，就連替紅襪播報賽況40年的老牌播音員卡斯提吉力歐尼（Joe Castiglione），都表示未曾見過此般罕見畫面。

顯得相當狼狽的吉田正尚，無奈將球從燈罩中拿出，但這是對紅襪極為有利的狀況，由於場地規則二壘安打的緣故，已經跑回本壘的一壘跑者達菲，按照規則只能退回三壘壘包，回來的這1分當然也不算，逃過一劫的紅襪先發投手派維塔（Nick Pivetta）最後讓麥基爾賈西亞（Maikel Garcia）敲出右外野飛球，拿下第3個出局數，將傷害減到最低。

紅襪4局下由佛度戈（Alex Verdugo）、馬格爾（Reese McGuire）各自敲出帶有打點安打，單局攻下4分逆轉超前，9局上紅襪終結者簡森（Kenley Jansen）遭陽春炮轟炸，所幸仍拿下本季第25次救援成功，紅襪最終就是以1分之差，4比3擊退皇家，也以1勝1負扳平系列賽。