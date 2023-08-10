搶攻出國商機，高鐵也來參一腳！台灣高鐵公司「高鐵航空聯票」熱銷，不僅可享受最低8折起的高鐵票價，還能快速、準點的抵達機場，讓您接駁出國既輕鬆又方便。旅客凡購買中華航空（含華信航空）、長榮航空（含立榮航空）、星宇航空，以及東方航空（含上海航空）指定航線機票，加購高鐵車票即享標準車廂全票8折、商務車廂全票85折之優惠。

「高鐵航空聯票」自2009年推出以來，累計至今已陪伴超過130萬人次搭乘高鐵轉往機場、順利出國。根據交通部觀光局統計，今年上半年出國旅客已高達490萬餘人次，持續帶動「高鐵航空聯票」的買氣；而桃園機場公司疫情前研究亦指出，中南部出國旅客中有超過四分之一是搭乘高鐵前往桃園機場，顯示高鐵安全、快速、準點的特性深得出國旅客的信賴與喜愛。

台灣高鐵公司歡迎旅客在上述航空公司官網或旅行社訂購機票後，前往航空公司官網加購高鐵車票，無論出境入境，均享不分平日或假日、不限車次，標準車廂8折、商務車廂85折之優惠票價（敬老、愛心及孩童等法定優待票旅客則仍享5折優惠）；以左營至桃園單程成人票為例，標準車廂原價1330元，加購價只要1060元，來回省下540元；商務車廂原價2200元，加購價只要1870元，來回更省下660元，是出國時非常划算的接駁選擇。

「高鐵航空聯票」取票便利，無論是透過台灣高鐵「T-EX行動購票」App取票，或是高鐵合作的四大便利商店以及高鐵車站（自動售票機、售票窗口）都能夠輕鬆領取車票，省時又方便。即日起到12月31日止，高鐵TGo會員購買「高鐵航空聯票」，並於生日當月搭乘完畢，還可再享紅利點數2倍贈送的優惠。