台東縣政府2021年以6.29億買回美麗灣建物，近日依促參條例公開徵求民間投資人委外營運。（蔡旻妤攝）

台東縣政府2021年以6.29億買回美麗灣建物，近日依促參條例公開徵求民間投資人委外營運（ROT），縣府表示將朝向文教設施規畫，開放有興趣單位或廠商於公告期限內提出規畫申請，縣府也成立甄審小組詳加審查，確保建物活化目的。

民眾發現，縣府公告的杉原灣建物即為「美麗灣渡假村」建物，因可供住宿，被質疑「美麗灣復活」，如果是當初業者得標恐成「借屍還魂」。

台東縣政府表示，在公告的申請須知內明確寫明，本案公共建設要結合台東縣在地豐富文化及生態資源，向公眾提供文化、藝術、運動、生態體驗課程及遊程，以及身心靈成長場域，而不是一般單純僅提供住宿的觀光旅館。

台東縣政府財經處財產管理及開發科長黃泇鍀受訪時表示，此案的住宿必須是文教設施規畫下而需要所提供的住宿，該住宿行為不得以一般旅館性質規畫。 目前縣府正在公開徵求民間投資人，就民間投資人提出的執行計畫本府也成立甄審小組，會就實質之內容詳加審查，確保杉原灣公共建設的目的。

至於外界關心飯店業者或是原業者能否招標經營，黃泇鍀回應，廠商或是規畫單位不限資格，只要是符合促參法內經營文教設施規定項目，都開放容許提出申請，如需環評也會要求經營者環評，至於廢水排放和經營模式都要符合規範。

另外，民眾關心杉原灣沙灘範圍是否無法如往常開放民眾使用，縣府強調仍為縣府管理，提供民眾戲水使用，不會影響大家的權益。