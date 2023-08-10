台北捷運公司運輸本業虧損，開源節流下也節省電費，近日不少乘客因此反應冷氣溫度不夠、車廂悶臭。台北市長蔣萬安9日宣布，2天內調降冷氣溫度，粗估將使每月電費增加200至250萬。此舉是否影響票價調漲，他10日表示，運量有增加，因此必須投入成本，「目前相關的費用我們都是可以支應」。

蔣萬安上午前往大同區視察登革熱孳生源清除及環境噴消，他說，北捷一直是交通運具中的模範生，每天承載近200萬人次的乘客，對乘客乘車品質及乘車體驗非常重視。最近因台北市盆地碰到百年升溫，很多民眾反映，搭乘捷運時體感溫度上升，感受非常悶熱。

他指出，因此即刻請捷運公司用最快的速度調整，高運量攝氏25.5度及文湖線攝氏25度，調降為非尖峰時刻24度，尖峰時刻則比照餐廳設定為23度，清晨與深夜時段另依氣候及人數彈性調整。

至於新措施粗估將使每月電費增加200至250萬，費用如何支應，是否影響北捷調漲票價？蔣萬安回覆，運量已有增加，相對必須投入相關成本，「目前相關的費用我們都是可以支應」，北捷是台北市的門面，也是台北市的名片，希望透過調降溫度的方式，讓民眾感受到優質的北捷乘車品質。