台新人壽從客戶需求出發，提供專業優質服務，用心贏得客戶信賴之際，深耕社會公益，日前在現代保險教育事務基金會舉辦的「2023保險信望愛獎」中，獲得六獎項榮譽，其中台新人壽台中翊豐處一舉拿下「最佳通訊處獎（壽險組）」大獎，個人類獎項則囊括「最佳社會貢獻獎」、「最佳保險成就獎」、「最佳專業顧問獎（壽險外勤組）」三個領域入圍優選獎。台新人壽秉持台新金控「認真讓美好永續」的品牌精神，此次得獎肯定充分展現台新人壽以保險專業培育人才、厚植社會安定力量的優異成果。

台新人壽董事長蔡康表示，透過優質的服務與專業態度，台新人壽致力實現對客戶的承諾，以企業永續經營為目標，期許成為人壽保險業的典範。這次能榮獲「保險信望愛獎」六獎肯定，凸顯台新人壽在人才培育上堅持以「專業」高標準的正確方向；傑出的壽險顧問能在服務客戶之餘，積極從事社會參與，發揮高度的利他精神，更證明了專業能夠成就保險事業、更能造福社會。

榮獲本屆保險信望愛獎「最佳通訊處獎（壽險組）」大獎的台新人壽台中翊豐處，在處經理岳志豪的帶領下，以建構壽險保額、安定社會為出發點，不僅在保險本業深耕，更一本照顧人的使命感，全員持續定期投入地方公益服務，將保障家庭的保險核心精神延伸到關懷社會弱勢族群的大愛，身體力行保險助人的真諦。

個人類獎項「最佳社會貢獻獎」優選獎，由實踐照顧人的使命、長年捐助公益團體、從事關懷弱勢服務的承德處首席壽險顧問陳玉婷以及京典處首席壽險顧問徐鴻欽雙雙獲此榮譽；「最佳保險成就獎」優選，則由堅持保障理念、樂於分享傳承保險保障觀念、奉獻偏鄉公益的永豐處首席壽險顧問方國誠以及南京處首席壽險顧問袁媛獲此獎項。

「最佳專業顧問獎（壽險外勤組）」優選，則是由參與國內外金融規劃訓練、提供客戶專業完善理財服務、無償為弱勢族群建立正確理財觀念的永豐處業務經理許烜銓獲得肯定。足見台新人壽人才輩出，除了在保險本業戮力經營，其所培育養成優秀的壽險顧問團隊更自發性投入公益領域，發揮無私奉獻的精神回饋社會，獲得評審的高度肯定，為業界傑出的典範。

強調壽險是「照顧人」的事業的台新人壽，長期支持台新青少年基金會舉辦「台新青少年志工菁英獎」，今年已邁入第23屆，表揚逾8萬名在志願服務方面表現優異的國高中生，培養青少年的素養能力及領導力；響應台新金控投入運動贊助，共同提倡良好運動風氣。

參與台新金控「關懷台灣系列－我的一畝田」，支持小農在地農產品，守護台灣稻田永續耕作。台新人壽將持續以提供國人保障為企業核心，鼓勵同仁精進本業，善盡企業社會責任，以完善的服務與專業態度，提供多元創新的金融保險商品與服務，滿足客戶不同階段需求，達成圓滿人生。