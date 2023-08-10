想像中的「下世代空優」（NGAD）隱形戰機動畫

美國空軍和海軍正競相開發，並設法部署第6代載人戰術戰機，還有與它們搭檔地的無人僚機，而這已迅速成為海空軍頭號要務。

據《動力》（The Drive）網9日報導，「下世代空優」（NGAD）隱形戰機將以尖端技術和性能全副武裝。雖然提起這些戰機時，大家的目光焦點總聚集在無尾、高隱形性能、長航程和酬載量大等方面，但它們的感測、通訊和干擾等性能雖然一樣重要，但卻並未獲得太多關注。

就連美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）去年夏天在「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）中也提及，一些令人振奮的技術發展有助於美國和盟友在印太維持優勢。他說，美方在開發可在網絡、電戰、雷達和通信交點上運行的積體感測器。

而感測器整合讓駕駛在戰場中能擁有「上帝之眼」（god's eye），將大幅提高戰機的狀況覺知力，繼而提高生存和殺傷力。在某些情況下，它還能遠比現在更容易實現6代戰機與其他資產的協調及組合戰術。

而整合感測器除了向機組員秀出可行動信息外，還有其他好處。它提供擴大的戰術選項，以很高度自動化的方式，充分利用戰機上感測器套件，並增強了更輕鬆地利用外置感測器訊息的能力。

或許最大的特點之一，就是藉由使用多個感測器，以協同的方式調查並追踪各式目標，大大提高收集信息的精確性。而這一切都意味著能以更大的把握，更快識別、應對或避免威脅。此外，這絕佳的狀況覺知力還能讓它們發揮戰力倍增器的功能，在某些狀況下，以較少戰機扮演前線作戰指揮，或「四分衛」的角色。