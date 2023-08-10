嚴重暴雷(thunderstorms)造成的保險損失，佔總體保險損失的七成，為最高佔比。而二月在土耳其和敘利亞的大地震，為理賠費用最慘重的單一天然災害事件。

僅在美國，暴雷在上半年就造成340億美元的保險損失；在佛州和加州的極端氣候，迫使許多保險商暫停了美國業務。

全球經濟損失為1200億美元，較十年平均高出46%。而保險損失較2022年上半的480億美元更高。

該公司的災難風險主管Martin Bertogg說，高於平均的損失，再次證實了，在氣候暖化之下，保險損失每年將增長5~7%的看法；在全球都市化背景下，經濟價值的快速增長，更推動了氣候暖化趨勢。

由於防範自然災害的保險變得更為昂貴，今年上半，保險業者發行了創紀錄數量的保險相關證券，包括巨災債券(catastrophe；cat)，該債券在預先設定的災難發生時，對發行人進行支付。

晨星(Morningstars)在一份報告指出，巨災債券的發行總數來到400億美元，為十年前的兩倍，主要原因是保險業的對沖自然災害，以及風險偏好較高的大型基金在尋找有吸引力的投資對象。

晨星分析師Paul Olmsted說，如果自然災害變得更為頻繁和嚴重，大型基金將受到債券高回報前景的吸引，因為更多危險將給他們更多的機遇。