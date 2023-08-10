日媒報導，中國政府最快可能在今天解除赴日團體旅遊限制，日本政府已開始著手因應。受此利多激勵，東京股票市場今天跟觀光相關的航空及鐵道等企業股價應聲齊漲。

日本放送協會（NHK）報導，一旦中國政府正式宣布解禁，將是睽違約3年半恢復中國團客赴日旅遊。

共同社報導，日中關係消息管道人士透露，由於中國政府最快可能在今天解禁赴日團體旅遊，日本政府預料屆時中國觀光客人數將大增，已著手進行相關因應。日本駐中國大使館預想中國旅行社提出的簽證申請件數將增加，也將強化因應能力。

投資人期待跟觀光相關的航空及鐵道公司業績，將隨著中國觀光客需求增加而成長，今天包括全日空控股公司（ANA HOLDINGS INC.）及日本航空（JAL）的股價都在開盤後上漲；同樣上漲的還包括JR東日本及私營鐵道等公司股價。

日本政府表示，在COVID-19疫情大流行前的2019年，訪日中國觀光客占整體外國觀光客約3成；隨著中國解禁團體旅遊後，訪日中國觀光客人數可望重回往日水準，讓日本境內各大觀光地引頸翹望。

相關人士透露，目前向日本駐中國大使館申請簽證的人數，僅約疫情前的一半水準。該大使館為因應中國解禁團體旅遊，已開始針對和中國旅行社溝通意見等進行資訊蒐集。

中國在解除COVID-19疫情相關行動限制後，雖然允許個人前往日本旅遊，但根據日本政府觀光局（JNTO）推估，今年6月訪日中國客僅約20萬8000人，較2019年6月減少76%，到訪人數持續呈現低迷。