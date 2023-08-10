裕隆汽車秉持著善盡社會責任回饋鄉里、照顧員工福利，特別擴大舉辦「裕隆兒童籃球夏令營」，先後在7、8月暑假期間於三義裕隆汽車與裕隆集團新店總部，舉辦多場次營隊，邀請裕隆汽車苗栗三義，以及裕隆集團新店總部企業的員工眷屬及周邊鄰里學童免費報名參加，由榮獲SBL總冠軍的裕隆納智捷籃球隊球員們擔任教練，親自傳授學童籃球運動技巧。

裕隆集團迎接70周年，裕隆汽車在1965年創辦裕隆籃球隊，是台灣第一個以民間企業支持籃球隊的企業，奠基於集團與籃球的深厚緣分，曾是女籃國手的裕隆董事長嚴陳莉蓮在今年帶領「裕隆納智捷籃球隊」榮獲第20屆SBL超級籃球聯賽總冠軍，為集團打出第一波慶祝行情，集團各事業體也展現出籃球運動的團隊精神，開展新氣象。

「裕隆兒童籃球夏令營」報名即秒殺爆滿，吸引近250人參與。裕隆汽車積極推動企業社會責任，長期致力於籃球運動普及推廣， 透過夏令營鼓勵學童從事健康運動、強健體魄，激發對籃球運動興趣，全面推廣國內籃球運動，凡是完整參加夏令營的學童，更特別贈送每位學童70周年籃球營服、籃球及專屬束口袋一份，讓他們在比賽中更顯專業和自信。

裕隆納智捷籃球隊為裕隆創辦人嚴慶齡先生於1965年6月創建，是台灣首先有民營企業支持的籃球隊，此外，集團前董事長吳舜文總裁也於1973年創辦台元女籃，是國內唯一擁有支持男女籃的企業，數年來為台灣籃壇培育許多健將，助攻運動菁英於國際體壇大放異彩，對國內籃壇的貢獻匪淺。

現任董事長兼執行長嚴陳莉蓮更曾是女籃國手、台元女籃隊長。奠基於集團與籃球的深厚緣分，裕隆集團也長期以企業社會責任支持台灣籃球，投入資源協助國家青年體育發展，成為集團70發展軌跡上重要的一環。

在1994年職籃元年，裕隆汽車第一次為企業員工同仁家屬舉辦「裕隆兒童籃球夏令營」，嚴陳莉蓮當時是台元女籃隊的領隊，親自下場擔任教練，指導裕隆汽車同仁的孩子們投籃及運球等技巧，開啟了孩子們對籃球的興趣，籃球運動也成為裕隆汽車同仁工作之餘休閒的運動。