國立東華大學洄瀾共好大學社會責任（USR）中心在校內成立花蓮二手玩具物流站，今天啟用後開放學校、機構等單位申請，讓偏鄉老幼享受玩具的快樂。（羅亦晽攝）

國立東華大學洄瀾共好大學社會責任（USR）中心在校內成立花蓮二手玩具物流站，今天啟用後開放學校、機構等單位申請，讓偏鄉老幼享受玩具的快樂。（羅亦晽攝）

國立東華大學洄瀾共好大學社會責任（USR）中心在校內成立花蓮二手玩具物流站，今啟用後，成功拼齊全台據點的最後一塊拼圖。（羅亦晽攝）

台灣玩具圖書館協會延續二手玩具生命，在全台各地設立物流站讓資源流進社區角落，花蓮因地處偏遠，運送成本高，是全台唯一沒有據點的縣市，讓需求者感到可惜，經國立東華大學洄瀾共好大學社會責任（USR）中心申請，並在校內成立二手玩具物流站，即日起開放學校、機構等單位申請，讓偏鄉老幼享受玩具的快樂。

東華大學洄瀾共好USR為填補二手玩具流通最後一塊拼圖，4月前往新北市玩具銀行，向玩具圖書館取經，了解二手玩具物流站的運作要領及收取分送模式後，接著在校內成立據點，今正式揭牌。

台灣玩具圖書館協會秘書長張維庭表示，協會進行玩具回收再利用迄今約19年，期間透過各地志同道合的夥伴，陸續建立起物流網絡，將跨語言、年齡的各式玩具送到社區每個角落，一起延續二手玩具的生命，這項運動不僅是「玩具總動員」，而是「全民總動員」。

東華大學洄瀾共好USR主持人白益豪表示，台灣玩具圖書館協會與知名汽車廠牌合作回收二手玩具，每年平均可收到60至70公噸，並分散到全台各物流站，花蓮目前已收到近1公噸的二手玩具，透過服務學習及相關計畫，邀請各系學生擔任玩具醫生，發揮所才對二手玩具進行清潔、整理及維修，之後再依申請機構需求配送。

白益豪還說，花蓮二手玩具物流站未來將提供東部地區學校、機構、民眾等申請租借、收受或交換二手玩具服務，有興趣者可至東華大學洄瀾共好USR臉書粉專或協會網站填寫表格申請。

萌萌社區早療據點老師郭潔希坦言，有些個案家庭因經濟關係無法買玩具給小孩，但玩具不僅可幫助早療兒練習精細動作及口語表達，更能替代家長陪伴小孩，對他們來說相當重要。

她說，全台各地都有二手玩具物流據點提供資源交流，唯獨花蓮沒有，有點可惜，得知成立消息後，火速替負責的16個個案申請，孩子拿到玩具後都非常開心。