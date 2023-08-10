大陸近期醫藥領域反腐引發關注，北京大學中國健康發展研究中心主任、權威醫改專家李玲表示，醫療回扣現象已經很多年了，這個背後其實是體制機制的問題，是因為現在醫院太大的自主權。

李玲接受「中新經緯宅男財經」專訪時指出，大陸政府基本上是不管醫院的投入運行和分配的。所謂的公立醫院其實只是名字上叫公立，但是事實上政府的投入大概10％都不到，也就是90％以上的收入都要醫院自己去創收。

李玲直言，大陸醫改已經十幾年了，但是一個公立醫院的院長，基本上醫院就歸他管，醫院所有的日常運營他得自己要創收，給醫生護士發多少工資，基本上都是醫院內部要做決定的，你可以想像，這裡面給了他多少腐敗的空間。

此外，醫院之間都是在競爭的，如果你的工資獎金發得少，你的人可能就被別人挖走，所以刺激醫院必須要使勁地創收。

李玲舉例，醫院3000多萬進一台1000多萬的醫療器械，黑一點的可能是院長拿，其實有時也許就是醫院拿了。但是政府對醫療服務的價格也是控制得比較嚴的，就是為了讓老百姓能看得起病。所以醫院通過器械耗材、檢查的缺口裡面來創收，國家其實也發現了這個問題，一輪輪地管。

談及，這波醫療反腐對於A股醫藥板塊影響多大？對於正處於IPO的企業上市影響多大？李玲直言，短期因為這次反腐風暴，會有一定的影響。但上市公司如果是踏踏實實做研發、生產好藥的，對他們長遠肯定是好的。

李玲認為，從長期來看，政府多頭並舉，把體制機制扭順了，市場環境清理乾淨了，那麼就會讓好的企業能輕裝上陣。中國有14億人口，需要的是世界級的真正有能力的醫藥公司，我覺得這些公司未來是有希望的。

至於如何扭轉藥企重銷售，輕研發的現狀，李玲稱，大陸國家醫保局成立是醫改非常重要的體制機制的改革。隨著醫保局的成立，就有醫保談判藥品和集采，現在集采已經8次，集采後的藥就不需要再去搞銷售。大陸所有的集采和醫保談判的政策都是鼓勵創新，所以這些企業其實是應該有更大的激勵機制，這個局面在改變。