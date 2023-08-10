好萊塢「當代變色龍」凱斯史坦費爾德（LaKeith Stanfield）在電影《衝出康普頓》中飾演年輕版饒舌歌手史努比狗狗，並在《逃出絕命鎮》中演出受害者一角，更以《猶大與黑色彌賽亞》中的精湛演技獲奧斯卡最佳男配角提名，所詮釋的角色都令人留下印象深刻。今年秋天，他領銜主演並擔任監製的驚悚奇幻影集《紐約失嬰記》（The Changeling），將帶來一個「大人的黑暗童話故事」。

《紐約失嬰記》改編自屢獲殊榮的作者維克多拉瓦列（Victor LaValle）同名暢銷小說，曾被選為《時代雜誌》年度十大小說，作者也將擔任旁白獻聲演出。將融入魔幻寫實主義的元素，故事講述艾瑪被一股神秘力量所吸引而許下三個心願，在阿波羅剪斷一條牽引著命運的紅線後，就此闖入黑暗童話故事中，而自己的親生骨肉憑空消失，他將在紐約展開這場奇幻的尋子之旅。近日釋出最新預告，一條被剪斷的命運紅線牽引著一股神秘力量，憑空消失的嬰兒令人不寒而慄充滿懸念。

幕後集結《雲端情人》、《藍色比爾街的沈默》、《攻敵必救》等金獎級製作團隊，《猛毒》系列編劇凱利馬西爾（Kelly Marcel）擔任製作人，攜手曾以《閨蜜向前衝》入圍艾美獎最佳喜劇類影集的導演梅琳娜馬特索卡斯（Melina Matsoukas）執導，挑戰全新類型作品。梅琳娜馬特索卡斯以富有創意、生動的視覺特效而聞名，堪稱是現代最備受矚目的導演，更是碧昂絲、蕾哈娜、女神卡卡等重量級天后的御用MV導演，曾榮獲2屆葛萊美獎和拿下4座MTV音樂錄影帶大獎，其中〈Ｗe found love〉在YouTube觀看次數超過10億。

除了凱斯史坦費爾德外，卡司陣容還包括《指定倖存者》克拉克拜寇（Clark Backo）、曾以《美國恐怖故事》提名艾美獎最佳女配角的阿蒂娜波特（Adina Porter）、《高玩殺手》亞歷克西斯羅德爾（Alexis Louder）、《美國動物》傑瑞德阿布拉罕森（Jared Abrahamson） 以及《時空守衛》馬爾康巴雷特（Malcolm Barrett）客串演出。《紐約失嬰記》將於9月8日在Apple TV＋上線，首播前3集，每週五更新1集。