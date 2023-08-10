中央氣象局表示，受西南風影響，台南地區今天（10日）易有短延時強降雨、局部大雨或豪雨發生。水利局表示，昨日晚間8時三級開設應變小組，水利局同仁進駐水情中心並持續進行防汛巡查作業，針對抽水站、移動式抽水機油料及電瓶測試及運轉正常、水門啟閉、排水路通暢、在建工程及破堤工程防汛整備等檢視確認，降低劇烈降雨造成的影響。

市長黃偉哲提醒市民朋友，今日天氣較不穩定，自凌晨起即有較大陣雨發生，清晨到上午期間沿海也陸續有大雷雨產生，中午前外出需多留意天氣狀況，強降雨可能影響市民朋友通行，出門記得攜帶雨具也請務必注意行車安全。

水利局說明，根據氣象資料顯示，截至10時0分，最大3小時雨量為安南區102毫米（達短時豪雨等級）、七股區76.5毫米，最大時雨量為安南區57毫米、七股區56.5毫米，最大10分鐘雨量為西港區16.5毫米、次為安南區及七股區16毫米。

目前計有安平站、海東D站、青鯤鯓站等25座抽水站起抽，抽水量近95萬噸，臺南多個行政區因低氣壓及海陸風交會帶來水氣影響，皆有降雨情形，截至9時50分，計有7處積淹水通報，其中，安南區4處、東區1處（大同地下道）、永康區1處及仁德區1處受雨影響產生積淹水情事，另外，東區大同地下道及北區小東地下道目前封閉中，請民眾提早改道行駛。

接近中午，市區雨勢已略為趨緩，水利局提醒民眾可多利用台南市政府官方Line群組、「台南水情即時通APP」，隨時了解水情狀況及氣象情資，提早防災、避災。若發現側溝落水口、水溝蓋或私人溝渠有樹葉、雜物阻塞或塑膠墊覆蓋等情形，請市民朋友協助清除或通報市府1999市民服務熱線處置。