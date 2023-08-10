立法委員吳琪銘10日赴長福橋考察，與地方人士會談。（高鈞麟攝）

長福橋存在出水高不足和橋長不足等問題，造成長福橋橋台侵入河道，使得改建更加迫切。（高鈞麟攝）

橋齡30年的三峽長福橋因橋梁低於計畫洪水位、橋台侵入河道，面臨改建。立法委員吳琪銘今（10）日赴長福橋考察，與地方人士會談，由於改建工期長達600天，三峽老街商圈業者指出，憂心影響遊客造訪意願，希望能搭設便橋。新北市水利局專門委員黃茂松則說，施工期間增設2米寬的人行通道，便於居民、遊客通行。

卡努颱風重創南投，為避免水患，立委吳琪銘邀集經濟部水利署、新北市水利局、議員陳銘仁、彭一書，今早赴三峽河長福橋視察。吳琪銘指出，長福橋存在出水高不足和橋長不足等問題，造成長福橋橋台侵入河道，使得改建更加迫切，總工程經費達9.19億，改建完工有助於推動地方發展、活絡老街經濟。

由於改建工程工期長達600天，三峽老街商圈業者擔心改建時重型機具出入，導致交通不便，遊客不願前來，因此希望能搭建便橋。

水利局專委黃茂松則表示，改建施工前，會與附近居民溝通協調，做好交通配套措施，增設2米寬人行通道，便於通行。因有重型機具出入，不免有時會施時基通管制，難免會影響到交通，希望取得居民諒解。

對此，吳琪銘向居民承諾，未來開工後，原則上假日盡量不施工、不實施交管，讓防洪及觀光雙贏。