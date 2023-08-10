45歲的陳姓男子於社群媒體上發現香港拍賣公司廣告，並將自家古董藝術品拍照估價，對方稱該藝品為清朝末年八國聯軍時期流傳的古物，開出50萬元願意收購，但要求他得親自到香港，同樣在螺絲工廠工作的同事怕他受騙，請員警到場了解，警方研判應是詐騙話術，擔心他人財兩失，建議他先在國內鑑定，再評估是否出國變賣。

小港分局大林派出所員警7日晚間7點多，接獲民眾報案，稱他在螺絲工廠的同事疑遭詐騙，45歲的陳姓男子提到，近期在社群媒體上看到一則廣告，對方稱是香港拍賣公司，陳男將家中古董藝品拍照估價後，沒想到對方稱該藝品為清朝末年八國聯軍時期流傳的古物，開出50萬想跟他收購，但也要求陳男親赴香港面交。

所長林鼎哲得知陳男世居台灣，認為應是古董詐騙話術，如赴香港鑑定，將陸續要求給予鑑定手續費，建議陳男應先於國內專業機構鑑定古董，了解行情後再決定是否變賣，協助他將對方封鎖刪除，避免人財兩失。