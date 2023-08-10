由於消費性電子需求疲弱，供應鏈仍在去化庫存，加上客戶降價壓力，在價量同減之下致使臻鼎-KY上半年營運比傳統淡季更淡，上半年合併營收為550.82億元，年減19.5%，歸屬母公司淨利為4.14億元，每股盈餘為0.44元。

不過，渡過上半年的谷底，臻鼎-KY營運自7月回升，沈慶芳表示，隨著下半年進入傳統旺季，許多產品線的產能都逐步拉升到接近滿檔，預期客戶新品備貨需求將帶動公司業績穩步復甦，全年營收約略減少10%。

臻鼎-KY法說會後，日系外資及歐系外資最新報告同步調降臻鼎-KY獲利預估，其中日系外資最新報告因產業復甦可能比預期更長的時間，將臻鼎-KY的2023年/2024年獲利下調21%/24%，並下修2025年獲利僅增加10%，給予「買進」評等，但目標價下修至127元；歐系外資最新報告則是下調臻鼎-KY 2023年到2025年每股盈餘10%到12%，評等降為「中立」，目標價為115元。