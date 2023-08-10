WTA巡迴賽千分賽事蒙特婁女網賽，台灣女將詹詠然和大陸楊釗煊攜手合作，首輪擊敗了詹詠然的妹妹詹皓晴與墨西哥歐兒摩絲（Giuliana Olmos）之後，「詹楊配」第2場賽事2比6、6比2、10比4力退加拿大達布洛絲基（Gabriela Dabrowski）／紐西蘭蘿特菲（Erin Routliffe），搶進8強。

上個月詹詠然和妹妹詹皓晴才在金恩盃亞大區二級賽事幫助中華隊重返亞大一級，本周繼續職業巡迴賽的挑戰，努力為8月打開打的年度最後一場四大賽美國網球公開賽備戰，姊妹首輪就相逢，姊姊詹詠然和楊釗煊直落二勝出，16強賽繼續追加勝利，晉級8強。

和加拿大達布洛絲基／紐西蘭蘿特菲的對抗中，首盤詹詠然／楊釗煊率先破發，但隨後自己發球局也失守，這一盤詹楊組合3度發球局被破，只能先入出這盤。

第2盤詹詠然／楊釗煊一開始就連破對手兩個發球局，取得3比0局數領先，雖然第4局也被對手回破一次，第7局也再破對手一次發球局，該盤中後段連下3局搶回一盤。

超級搶十時雙方3比3平手後，詹詠然／楊釗煊勢如破竹連拿6分，9比3握有6個賽末點，雖被對手化解1個，詹楊組合仍順利收下勝利。