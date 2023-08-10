「88會館」負責人郭哲敏潛逃海外，台泰警方聯手調查發現，郭哲敏以柬埔寨護照入境泰國，泰方註銷郭哲敏的簽證，並在7月下旬逮捕郭哲敏。經協調後，郭哲敏今天早上被押解回台。

郭哲敏涉嫌於民國107年創立軟體公司經營線上博弈，並經營地下匯兌，經手金額達新台幣27億多元，賺取至少1億元匯差。此外，郭哲敏另涉與前天道盟角頭林秉文合作，透過遊戲軟體點數作為詐團收款及洗錢工具。

新北地檢署今年2月依違反銀行法、洗錢防制法等罪起訴郭哲敏等人，案件正在新北地方法院審理中。郭哲敏於案發前潛逃出境，去年11月遭檢方通緝。

泰國警方接獲台灣檢警調單位請求後展開調查，發現郭哲敏在今年7月持用柬埔寨護照入境泰國，泰方註銷郭哲敏簽證，7月下旬在郭哲敏位於曼谷市區住處逮捕他到案。

經過警政署刑事局、內政部移民署和法務部調查局駐泰秘書多次和泰國執法機關協調，郭哲敏今天早上從曼谷蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）出境，由刑事局和調查局人員共同押解回台。