立法院國民黨團今打臉中央、民進黨總統參選人賴清德不缺電說法，依據台電供電數據顯示，前三日下午用電吃緊時，備轉容量率都不超過10％，呼籲綠營別為了神主牌而毀了台灣。（蔡雯如攝）

國民黨總統參選人侯友宜昨日公布「以核減碳」的能源政策，引來綠營炮轟被核能綁架。立法院國民黨團今反打臉中央、民進黨總統參選人賴清德不缺電說法，依據台電供電數據顯示，前三日下午用電吃緊時，備轉容量率都不超過10％，呼籲綠營別為了神主牌而毀了台灣，更要賴Google看看國際核能發電的趨勢和能源發電成本。

國民黨團今辦理「可行之能源政策 光明與黑暗的選擇」記者會，立委賴士葆說，侯友宜能源政策很清楚，核一二三延役，安全重啟核四，歐盟去年已將核能和再生能源都當成綠能，因為大家經不起缺電的風險，這些都打中民進黨的痛處。

賴士葆表示，煤炭、天然氣供電成本愈來愈高，台電累積虧損4600多億元，相當於全台每人負擔2萬元，台電虧損通通全民買單，國民黨務實的能源政策，將脫離缺電國安危機，民進黨卻拼命打拼命罵，但賴清德6月才說要有條件啟動核能，為了選舉丟掉民進黨兩大神主牌：台獨、非核家園，「為何賴可講，侯不能講？」

副書記長吳怡玎說，民進黨一直說不缺電，經濟部昨日臉書貼文指出，8月8日夜尖峰備轉容量率超過10％，賴也說要問Google、看台電網站，8月9日尖峰備轉容量率有10％，民進黨沒有說謊，但掩蓋民眾真正想知道的「用電吃緊時備轉容量率夠不夠」。

吳怡玎提出8月7、8、9日台電即時備轉容量，數據顯示，8月8日下午6時許備轉容量率僅有8.24％、8月9日下午7時許備轉容量率只有8.96％，這些用電吃緊階段，備轉容量率都不超過10％，她炮轟「民進黨為何要掩蓋缺電事實，若不正視問題，怎知有沒有誠意要解決問題！」

吳怡玎也提及國際發電趨勢和能源碳排狀況，吳指出，聯合國資料顯示，燃煤每度電最高排放820克CO2，核能比再生能源還要低，每度電僅排放12克CO2，差距上百倍，另根據國際著名的施羅德報告顯示，美國、英國都要增加核能發電比例，日本雖曾發生福島事件，也預計2030年核能發電要從從6％增至22％。

立委王鴻薇說，2016年來，台灣發生數次大規模停電，缺電跳電危機是能源配比失衡，工總也提到，台灣五缺問題愈來愈多，但現在的政府持續抱著反核神主牌，企業界更是無奈，雖然淨零排放是世界趨勢，但台灣缺電、缺再生能源，賴清德也承認綠電不足夠，如何達到2050淨零排放，未來世界苛徵碳稅後，只會提高中小企業輸出成本，企業營運更加困難。

王鴻薇表示，侯能源政策是負責任的政策，可以解決台電、中油如同失速列車的虧損狀況，遺憾民進黨繼續用政治操作方式，還說被深藍綁架，簡直是搞了國際大笑話。