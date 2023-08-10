網路投保意願持續提高，中國人壽推出「中壽網路投保e展館」活動，內含「財務e館」、「生活e館」、「旅行e館」三大主題保障，讓民眾可依人生各階段的目標和需求，e站到位找到年金險、定期壽險、重大疾病健康險、小額終老保險、傷害保險及旅平險等相關保障資訊，e指隨時自由保；另即日起至9月30日止完成網路投保，符合條件還可參加「2023有e才敢大聲」抽獎活動。

中壽「財務e館」提供三大熱銷的利率變動型年金險商品，小資圓夢族可善用網路投保年金險的三大優勢：可負擔的保費、繳費靈活以及不受時間、空間限制自主性高，拉近自己與夢想的距離；現在購買任一險種且單筆保費達標，還有機會抽中AirPods第三代、Apple iPhone 14（128GB）。

以剛出社會的22歲新鮮人小姿為例，她希望能在30歲時出國遊學，若選擇投保「中國人壽e鑫e億利率變動型年金保險」，首期繳交保險費1萬元，後續每月定期彈性繳交保險費方式1萬元，在累積期間保單價值準備金持續成長，累積期滿後至小姿達30歲年金給付開始日時，若選擇一次領取年金，在假設宣告利率維持2.25％不變情形下，可領回1038730元，讓小姿能實現出國遊學夢。

中壽「生活e館」則提供四大類安心保險商品，助民眾在人生不同階段及關鍵時刻規劃多元的風險管理計畫。包含「中國人壽保障型保險商品平台」上兼具「不同繳費年期與保額」、「24小時線上隨時保」與「可負擔的保費與完善的保障」三大特點的定期壽險、重大疾病健康險、小額終老保險等商品，以及一次投保全年安心的「中國人壽E安心傷害保險」，讓民眾可根據自身需求及經濟狀況，規劃填補保障缺口，e同守護自己和家人的未來。

旅人們，還在苦惱要買哪張旅平險讓出國旅行更放心？現在至中壽「旅行e館」投保「中國人壽新E安心旅行平安保險」，除有機會抽獎獲得本活動統一集團通用電子禮券1000元外，還可同步參加「2023有機可乘 滿額輕鬆抽」網路投保抽獎活動，不限保險費金額完成投保，月月可抽LINE POINTS點數，單筆保費滿一定金額可再獲最大獎機票抵用券的抽獎機會，讓出國旅遊平安又FUN心。