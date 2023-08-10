副總統賴清德12日將出訪巴拉圭並過境美國，大陸方面指責賴此行是「倚美謀獨」，為個人謀取選舉私利，外界擔心大陸會有過激反應。外交部今天強調，賴是以官方身分，而不是以候選人的身分出訪，這種作法行之多年，中國大陸沒有任何理由過度反應或藉機升高情勢。

賴清德12日將出訪巴拉圭，往返途中將過境美國紐約及舊金山，大陸國台辦發言人朱鳳蓮日前指責賴清德過境訪美的目的是「倚美謀獨」，並為個人謀取選舉私利。大陸外交部發言人也表示，堅決反對台獨分裂分子以任何名義、任何理由訪美。

外交部發言人劉永健今天在例行記者會回應媒體提問表示，賴副總統此行是以官方身分，而非以選人的身份出訪，台灣正副元首出訪過境美國的做法行之多年，並無任何特別之處。

他強調，這是賴清德在副總統任內第二次過境美國、歷任副總統過境美國共有11次，這次是第12次。賴過境美國的安排與各方緊密協調，以舒適、安全、便利、尊嚴的原則辦理，中國大陸沒有任何理由過度反應，或藉機升高情勢。

對於外界質疑，大陸在賴清德過境美國期間可能會有過激反應，劉永健強調，如果中國大陸決定藉機採取挑釁作為，那破壞區域和平穩定現狀的一方是中國大陸，不是台灣，也不是美國。