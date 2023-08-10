大陸文化和旅遊部今天上午公布第三批大陸旅行社經營中國大陸公民組團赴有關國家和地區名單和「機票＋酒店」業務，台灣仍未入列。

為貫徹落實中共黨中央、大陸國務院決策部署，進一步服務經濟社會發展，大陸文旅部現就恢復旅行社經營中國大陸公民赴有關國家和地區（第三批）出境團隊旅遊業務相關事項通知如下：

一、時間安排

即日起，恢復全國旅行社及在線旅遊企業經營中國大陸公民赴有關國家和地區（第三批）出境團隊旅遊和「機票＋酒店」業務。

二、國家名單

亞洲：阿曼、巴基斯坦、巴林、韓國、卡達、黎巴嫩、孟加拉、緬甸、日本、土耳其、以色列、印度。

非洲：阿爾及利亞、衣索比亞、貝南、波札那、赤道幾內亞、維德角、加納、喀麥隆、象牙海岸、盧安達、馬達加斯加、馬拉威、馬利、摩洛哥、莫三比克、塞席爾、聖多美和普林西比、突尼斯

歐洲：愛爾蘭、愛沙尼亞、安道爾、奧地利、白俄羅斯、保加利亞、北馬其頓、比利時、波黑、波蘭、德國、芬蘭、荷蘭、黑山、捷克、拉脫維亞、立陶宛、列支敦士登、盧森堡、羅馬尼亞、馬耳他、摩納哥、挪威、瑞典、塞浦路斯、斯洛伐克、英國

北美洲：安提瓜和巴布達、巴巴多斯、格林納達、哥斯達黎加、美國、墨西哥、千里達及托巴哥、牙買加

南美洲：秘魯、厄瓜多爾、哥倫比亞、圭亞那、蘇利南、委內瑞拉

大洋洲：澳大利亞、巴布亞紐幾內亞、庫克群島、密克羅尼西亞聯邦，北馬里亞納群島聯邦、法屬波利尼西亞、法屬新喀里多尼亞

大陸文旅部表示，各地要強化責任擔當，指導旅行社嚴格落實團隊旅遊管理各項制度和規範，落實「一團一報」制度，加強對旅行社及在線旅遊企業的監督檢查，切實維護旅遊市場秩序，保障遊客合法權益。