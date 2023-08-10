「肥肥」沈殿霞和鄭少秋的女兒鄭欣宜在今年4月一度鬧失聯，經紀人僅表示她身體微恙，需要時間靜養，引發外界揣測和擔心，連李玟生前都掛心她，不過近日就有網友在香港餐廳捕獲野生鄭欣宜，她大方和粉絲合照，值得一提的是，向來身形豐腴的鄭欣宜明顯暴瘦，鎖骨、尖下巴全現形。

鄭欣宜4月時一度鬧失聯風波，不只缺席2場頒獎典禮，IG也沒有更新，當時她被爆是因情變搞失蹤，甚至鬧烏龍死訊，經紀人當時則表示，鄭欣宜只是身體微恙，需要時間靜養，工作方面，就等她狀態恢復，希望外界給鄭欣宜時間。鄭欣宜的髮型師好友則在上個月曬她自彈自唱的影片，鄭欣宜唱著自己的歌《有天我會好》，似乎是想透過歌曲回應紛紛擾擾，當時她的背影看來瘦了一些。

如今有網友在香港餐廳捕獲野生鄭欣宜，身穿黑色緊身削肩背心、臉上化淡妝，親民的她露出微笑和粉絲合照，精神和氣色看起來相當不錯，網友大讚鄭欣宜很隨和，值得一提的是，向來身形豐腴的鄭欣宜明顯瘦了一圈，鎖骨、尖下巴全現形，和過去判若兩人。

鄭欣宜是知名星二代，跟隨父母「肥肥」沈殿霞和鄭少秋的腳步踏入演藝圈，以精湛唱功在歌壇闖出一番成績，鄭欣宜因遺傳媽媽的肥胖體質，一度用病態方法減肥，後來她決定做回自己，用豐腴身材能活出自信，還在舞台上大秀一字馬，好身手驚豔全場。