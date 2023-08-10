台劇《人選之人—造浪者》演出幕僚人生，侯友宜競選辦公室10日也效法劇中演出「拒絕債留曾孫行動劇」。由競辦青年主演，藉由大家所熟知的童話故事，揭露民進黨推託、欺騙、卸責、虛假、貪婪等五大惡行。侯友宜競選辦公室發言人江怡臻表示，民進黨不依照《預算法》原則，浮濫編列特別預算，造成政府面臨破產危機，為了青年世代的未來，必須下架民進黨，拒絕債留曾孫。

江怡臻說，蔡英文執政7年以來密集編列11項特別預算，總金額高達2兆4700億餘元，但裡面有許多都是本應由總預算所支應的項目，如軌道建設、城鄉建設、水環境建設及軍事支出等，完全不符合《預算法》中「特別性、重大性、緊急性」的原則，其中爭議最大的當然就是金額高達8000億的前瞻預算。

江怡臻指出，近日前瞻預算引發各界爭議，但民進黨仍一再嘴硬狡辯。蔡英文上任以來浮濫編列特別預算，非但舉債金額創下新高，前瞻預算的地方自籌款過高，更恐拖垮地方政府財政，等於讓中央、地方都面臨破產危機。

侯友宜競選辦公室發言人陳柏翰表示，債留子孫是台灣當前所面臨的問題，身為青年感受到未來不只要背負龐大的國債，還要面臨即將破產的勞保、健保，然而這些問題並不會因為民進黨洗腦式的大內宣就消失，青年世代是時候該覺醒了。

陳柏翰說，為強調民進黨在特別預算、前瞻預算的種種惡行，侯友宜競選辦公室的青年，有別於傳統記者會，以行動話劇的方式，透過5個大家所熟知的童話故事，接露民進黨推託、欺騙、卸責、虛假、貪婪的五大惡行，並呼籲所有人能夠重視自己的未來，在明年1月13日下架民進黨，拒絕債留曾孫。