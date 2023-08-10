住展雜誌企研室經理成采錡表示，三重新建案銷況順遂，是因為區域具備行政中心建設題材及交通便利、鄰近北市等條件，加上指標案接力進場強銷，帶來逾6千戶新供給，二重地區及舊市區房市交易活絡。不過成交量集中指標建案，若建案單價相對高、主要規劃換屋型產品或已經成屋，購屋門檻較高，銷售速度相對慢。

新建案成交量 集中新北、桃園北台灣每日平均售出戶數排行中，新北五區入榜，桃園有四區，新竹則有一區進榜，顯示新建案成交單位集中新北、桃園熱區，台北因整體市況偏冷，僅少數個案銷況較佳，未有一區列入排行。

排行第二名的是桃園中壢，近一年進場建案合計售出約1,500戶，平均一天售出4戶。中壢榜上有名，歸功重劃區銷況穩健，除青埔特區指標建案以相對低單價或輕鬆付款方案催出買氣，新興的A20重劃區線上個案銷售表現也平順。

成采錡表示，北台灣各區市況溫差大，具備產業發展題材，且未來就業人口成長空間較大的區域，近一年進場的新建案銷況較佳。購屋需求穩健下，吸引業者相繼進場推案，讓三重、中壢新建案供給量居高不下，近一年推案規模分別為北台灣第一、二名，但就區域銷售率來看，兩區都還有五成以上新供給未售出，房市928檔期逼近，新案摩拳擦掌，線上建案壓力將不小。