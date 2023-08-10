宜蘭縣長林姿妙（右4）今（10日）特地至縣警局慰勉鼓勵，在局長林武宏（左3）帶領下，不眠不休的12個小時內偵破，給予極大的肯定跟支持。（吳佩蓉攝）

警方在基隆租屋處逮捕主嫌。（宜蘭縣警察局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

賊喊捉賊！ 警花12小時跨3縣市逮人 首次追回遭詐現金333萬

宜蘭縣1名吳姓男子2日上午報案遭人搶劫，警方獲報後從宜蘭追到基隆再趕往台中市，12小時內逮捕3名搶匪，並查扣贓款333萬元及毒品咖啡包等違禁品，也揭發了「假強盜、黑吃黑」大爛劇，咬出主嫌竟是吳男，全案依詐欺、毒品危害防制條例等罪，移送宜蘭地檢署偵辦；而宜警更首次找回被害人遭詐欺的現金。

24歲的吳嫌2日上午11時許報案在便利商店遭人搶劫333萬元，警方獲報後即由羅東分局及刑警大隊共組專案小組積極偵辦，發現有諸多疑點，吳嫌說詞反覆且矛盾；另從相關監視器畫面看到吳疑似在現場「等著被搶」，歹徒行搶時也只有「意思意思」抵抗一下，緩緩追出商店外，演技根本「不及格」，讓人傻眼。

但專案小組刻意不戳破吳嫌說詞，先追歹徒及贓款下落，未料搶匪們極為狡猾，不但另有2名犯嫌協助接應，更多次變裝及更換交通工具意圖製造斷點，導致警方難以掌握歹徒逃逸行蹤，所幸小組同仁全面調閱上百支監視器，終於掌握26歲的黃嫌、楊嫌及27歲的劉嫌於當晚已逃往台中市北區一帶。

警方遂從宜蘭追到基隆再趕往台中市，來回超過6百公里路程，但所獲線索渺茫，專案小組決定地毯式清查台中市北區109家旅賓館及民宿，終於在其中一家飯店發現3名搶匪入住，隨即請求台中市政府警察局第二分局支援，順利一舉攻入將搶匪逮捕到案，並查扣贓款33萬、作案手機及毒品咖啡包等違禁品。

但警方卻不見大部分贓款，追問下才知是「假強盜、黑吃黑」的詐欺案，3嫌並反咬此案報案人吳嫌「做賊喊抓賊」，他才是幕後策畫主嫌，其餘270萬贓款藏於基隆租屋處；全案依詐欺、毒品危害防制條例等罪，移請地檢偵辦。而宜警更連夜找出真正遭詐騙的錢姓被害人，錢男還渾然不知已掉入假投資陷阱。

錢男表示，因聽信美女投顧老師理財手法，而用房子借貸2胎做投資，聽到被詐騙不禁腿軟蹲坐在地上，失而復得的情緒起伏，不禁眼眶泛淚的感謝警方。縣長林姿妙今（10日）特地至縣警局慰勉鼓勵，在局長林武宏帶領下，不眠不休的12個小時內偵破，給予極大的肯定跟支持。

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