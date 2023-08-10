今年的8月10日也是農曆6月24日，為關聖帝君1864周年聖誕千秋，市長張善政今早除了赴大溪普濟堂參拜外，也到蘆竹誠聖宮致贈匾額。

張善政表示，農曆6月24日是關聖帝君聖誕，大家都懷著虔誠的心為桃園、為蘆竹來祈福，蘆竹誠聖宮舉辦為此舉辦許多活動，包括遶境、在廟埕辦理歌仔戲等，讓他想起小時候常在廟前看戲，看著看著便不想回家，相當懷念。

張善政說，誠聖宮辦理這麼多活動讓大眾有機會可以多接觸關公的信仰，而關公的精神在於公益與義氣，也呼籲民眾平時也要秉持關公的精神，今天也特別到誠聖宮致贈「安居護法」匾額。

誠聖宮也指出，早在前幾日已陸續辦理關公文化節，包括有「補秋運儀式」，請道士消災解厄，眾神庇佑添補運勢、添財補庫，還有關公有愛武財神路跑活動。為向帝君祝壽，昨天更舉行真人藝閣祈福踩街活動，而今天早上則有誦經禮讚祈福、梨園歌仔戲表演及祝壽大典，歡迎各位到誠聖宮向帝君祝壽。