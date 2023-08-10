日籍球星大谷翔平再度創造歷史，10日他登板出戰巨人，主投6局挨3安，只掉1分非自責分，率天使4比1打退巨人，大谷翔平拿下本季第10勝，並以40轟在美聯全壘打榜中遙遙領先，成為史上第1位連續2年寫下單季至少「10勝10轟」紀錄的大聯盟球員。

大谷翔平在2局上半1人出局後出現狀況，康佛多（Michael Conforto）敲出二壘長打、貝利（Patrick Bailey）獲保送，捕手蔡斯（Matt Thaiss）向二壘進行牽制時，球打在了跑者身上，巨人攻占二三壘，克勞佛（Brandon Crawford）揮出中外野高飛犧牲打率先開張，大谷最後三振馬托斯（Luis Matos）解決危機，不過大谷翔平面對9位打者中，有6位都讓他投出了第3顆壞球，大谷翔平前2局就用了47球。

6局下天使製造大局，瑞吉福（Luis Rengifo）敲出開局二壘安打，眼看一壘空著，巨人決定再度敬遠大谷翔平，卻付出慘痛代價，最近打擊手感熱得發燙的祖瑞（Brandon Drury），敲出左外野平飛安打追平比分，下一位打者穆斯塔卡斯（Mike Moustakas）大棒一揮敲出3分炮，一棒將大谷翔平打成勝投候選人，天使4比1領先。

天使動用3位牛棚投手，順利將巨人分數凍結在1分，大谷翔平此戰投出5次三振，沒有達到平常水準，雖然3次保送屢造危機，不過只因蔡斯的傳球失誤掉了1分非自責分；打擊上2打數沒有安打，被三振2次，另獲2次保送、1得分。去年大谷翔平拿下15勝，打擊上敲出34轟，連2年完成10勝10轟成為大聯盟歷史第1人。