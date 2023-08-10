百萬YouTuber成員茵聲過去曾與演員劉書宏交往3年的，兩人感情甜蜜，還推出頻道「龍咬死兔」，不過之後兩人拍片宣布分手，更在鏡頭前擁抱祝福彼此，被讚是「分手最佳典範」；然而，日前茵聲在節目上再被問及分手主因，她坦言，因自己控制欲較強，因此只要男友與異性友好一點就會不太開心。

茵聲日前在節目《小姐不熙娣》中，被問及與劉書宏交往的過往，她透露，當初算是劉書宏主動追求她的；接著，小S提問兩人分手原因，讓茵聲當下有些不知該如何回應，一旁的丫頭（詹子晴）見狀跳出來緩頰表示，雙方目前還可以當朋友，但小S繼續追問是不是對方劈腿，茵聲才回：「沒有劈腿，但跟別人有好一點而已」，隨後解釋，是因為自己佔有欲比較強，所以對方只要跟女生走太近，就會有些不開心。

事實上，茵聲曾在影片中坦言有感情潔癖，自己拍吻戲時會冒出「對不起另一半」的感覺，和劉書宏交往後才知道真的沒辦法接受跟演員在一起，更提到當初是她主動提出分手的，男方分手態度也很堅決。

然而，當時經紀人也有透露分手主因是個性不合：「茵聲感情上有潔癖，那演員工作一定有需求，她冷靜的想一想，覺得未來可能不想再交演員男友了」。