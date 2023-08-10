高雄國際夏令營9日特別安排來自8個國家的國際青年深入體驗客家及原住民文化。（高市府行國處提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄國際夏令營9日特別安排來自8個國家的國際青年深入體驗客家及原住民文化，除了到美濃客家文物館體驗客家藍染工藝及手做紙傘，也參觀原民故事館，透過原民串珠、射箭及學習原住民舞蹈感受原住民藝術文化，國際學生也紛紛表示「高雄真的太有人情味」。

此次參訪活動原民故事館館方特別邀請原住民舞蹈老師，教導族人親友歡聚時的同樂舞蹈，高市府原民會主委阿布斯、原住民議員王義雄、范織欽等人也一同共襄盛舉，所有來賓與學生牽手跳著原住民舞蹈時現場氣氛炒熱到最高點，展現高雄充滿活力熱情的迎賓精神，學生也在原民故事館AR／VR體驗區感受原住民的生活，更藉由串珠與射箭體會原住民文化。

客委會主委楊瑞霞特地穿著客家藍衫迎接國際學生到訪美濃客家文物館，並以客語向學生們打招呼。楊瑞霞表示，高雄是座熱情城市，希望國際學生有機會能在美濃多留幾天，騎單車走遍美麗景點，享受客家豐富的藝術、音樂、美食等特色，更與學生約定來年相見。

學生們參訪美濃客家文物館時親自動手繪製客家紙傘，有人繪製「愛高雄」的字樣，也有人在紙傘畫上各國國旗並寫上「Kaohsiung」 。韓國學生Lee興奮表示，此次參訪行程印象最深刻就是客家美食與製作麻糬，且高雄真的太有人情味。

高市府行政暨國際處長張硯卿表示，客家和原住民都是高雄重要族群，豐富這座城市的文化底蘊，因此，高雄國際夏令營特別安排國際學生深入認識高雄獨有的文化，希望未來能吸引更多國際朋友來體會高雄的多元之美。