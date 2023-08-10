網友曬出消費明細PO文指出，「5、6月中獎發票原本中11張的，結果被國稅局扣到只剩2張真的是很離譜耶」。（柯宗緯翻攝）

網友曬出消費明細PO文指出，「5、6月中獎發票原本中11張的，結果被國稅局扣到只剩2張真的是很離譜耶」。（柯宗緯翻攝）

近日又有疑似發票哥的網友曬出今年5、6月消費2744筆，中獎11張，自爆被國稅局抓包，最後只有2張可兌獎，甚至還要被關7年。（柯宗緯翻攝）

高雄發票哥疑重出江湖！過去幾年曾有男子惡意洗發票，用暗黑手法套利，事後財政部緊急修法補破網，去年1月起若洗發票，就不給獎。未料，近日又有疑似發票哥的網友曬出今年5、6月消費2744筆，中獎11張，自爆被國稅局抓包，最後只有2張可兌獎，甚至還要被關7年，原本PO文要討拍，未料卻被大批網友嘲諷「這次最好抓去關」。

對此，高雄國稅局私下證實，本周一確實已約談完PO文男子，但對方是否為「發票哥」礙於個資等問題，無法回答。但也坦言，該男確實是局裡「常客」，這次給他陳述意見後，將再審核、調查其他9張發票是否合乎給獎標準，至於有2張經確認是正常消費中獎則給獎。

人稱「高雄發票哥」的男子，曾透過小額消費4600個1元塑膠袋，中了30張發票，拿走8400元，當時國稅局證實有此人，還將他列入黑名單。2021年時，疑似發票哥的男子，又靠同一招「暗黑手法」，一次中了33張發票，總獎金2萬3300元，其中1張為1萬元。

近日有網友在臉書社團PO文取暖指出，「5、6月中獎發票原本中11張的，結果被國稅局扣到只剩2張真的是很離譜耶」！國稅局說11張裡面有9張是不予給獎的，人家有消費事實卻要莫名其妙扣人家的錢。

原PO還說，國稅局叫他去說明原因，「如果國稅局認為不合理，不但不給獎還要把我依不正當消費套領發票獎金移送法辦，並且還要把我用現行犯逮補抓去法院判7年以上有期徒刑」。

原PO所曬出的消費明細可見，5、6月共2744筆消費、總金額3萬7288元，最後中獎11張，中了200到1000元不等，總獎金4500元。然而，進一步分析中獎發票，大多是每次在家樂福消費3元，涉有洗發票之嫌。

不過，針對原PO指稱「會被抓去關7年」，高雄國稅局駁斥，法規目前沒有處罰，只能取消給獎或追回獎金，這不算是冒領或詐領，因此不會有刑責問題。

該文一出後，引發網路熱議，網友朝聖後，幾乎一面倒狠酸，有人懷疑是高雄發票哥重出江湖，也有人發現原PO怕被洗臉，所以用假帳號PO文。網友狠嗆，「洗兩千多張發票？被抓去關好像是剛好而已」、「抗議國稅局為什麼還讓你換兩張發票，為何沒全部沒收」、「用心良苦，貼文其實是為了證明國稅局有在做事吧」、「為什麼做錯事還上來要大家評理，都被法辦了還不知悔改」。