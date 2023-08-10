內政部營建署10日公布校園周邊暨行車道路安全改善計畫執行情況，截至今年7月底，全國列管中的學校已有86％以上提出改善計畫，或透過自籌經費方式來進行相關道路安全改善措施，給予孩童與民眾舒適又安全的通行環境。

營建署今年2月受理校園道安改善計畫申請，截至7月底止，除原列管案外，地方自行提案增加283案，累計待改善校園共708處，其中96案已完成改善，另510案已提報陸續改善中，仍尚有102案、約14％未提出改善計畫，後續將會持續督導。

營建署指出，起初各縣市提案狀況不如預期，截至3月全國提案率僅12％，內政部長林右昌4月透過信件提醒各縣市應積極整合跨局處業務，提出校園周邊完整人行動線規畫，包含優化人行道鋪面品質及建置無障礙通行環境，串聯通學路廊及鄰近重要公共場域的通行路徑，以整體建構安全且完善的步行空間。迄今中央不斷的透過輔導、宣導、稽催及計畫管制等多元措施併行，各縣市政府也積極投入局處整合工作，目前整體提案情形已有大幅提升。

營建署表示，為促使各縣市政府加快並優先督促列管案件的提報，已特別函文通知地方政府應優先針對列管的校園改善案進行計畫提報及經費申請，若各鄉鎮區公所轄區未能完成校園改善計畫提報前，將暫緩受理其提升道路品質計畫申請。

營建署說，中央將持續努力與地方政府積極合作，正視地方交通瓶頸問題並提出具體改善策略，也提醒未能積極提案的縣市，勿漠視轄區內孩童及其家長對於通學安全的需求，應儘速正視問題並提出改善規劃與措施，才能有效降低轄內交通意外事故發生的風險及回應社會的期待。