台鐵產業工會與立委陳椒華召開記者會質疑台鐵不讓員工休特休假(簡立欣攝)

再過4個多月，明年元旦台鐵就要公司化，但是人力仍然嚴重不足。台鐵產業工會今（10）日召開記者為表示，高達83.1％的副站長和車長曾有申請特休遭拒、假單遭退回情形，而退回原因主要是「人力不足、員額不足」。台鐵表示2018到2020年已補足行政院核定的2818人；另由於明年公司化會有大量退離職潮，台鐵表示今年會招考從業人員，但招考員額跟時間都「不便說明」。

台灣鐵路產業工會、立法委員陳椒華今日舉辦「特休看得到休不到，台鐵補足人力別擋假」記者會，陳椒華表示，明年台鐵就要公司化，但是根據台鐵產工的調查，9成同仁曾經因為「人力不足、單位內替班人力不夠」；約五成同仁曾經因為「單位員額不足」為由申請特休遭拒；但是以台鐵提供的資料，編制員額副站長和車長卻是滿編。這表示台鐵人力評估有問題，需要限縮員工休假來維持營運，不但犧牲員工權利，也可能造成人才出走的推力，更暴露台鐵營運的軟肋。

台鐵產工理事長王傑表示，問卷調查顯示高達83.1％副站長和車長曾經請特休被退件，理由以「人力不足、單位內替班人力不夠」最高，占91％；其次是「單位人力不足，我不來上班就沒人了」占53％；接下來是「准假額度太少，或請假條件嚴格，假單根本遞不出去」占43％。

王傑表示，台鐵規定，列車行車調度或配合鐵路電器與鐵路修繕，夜間作業斷電封鎖等重要工作，都要求值班站長（副站長、站長、主任）執行，無疑壓縮了副站長的休假權益，因此許多副站長都反映人力不足。但台鐵資料卻顯示副站長人力幾乎滿編，實在非常荒謬，顯然就是台鐵人力評估出現問題，造成副站長因車站工作被綁死在車站。

台鐵局副局長朱來順回應表示，這是結構性的問題，假日是民眾運輸需求較高的時候，台鐵常常會有加班車，但同仁也想要假日休假，這就是很大衝突點。台鐵也希望盡量滿足員工請假需求，但台鐵有運輸民眾的社會責任，必須規定請假員額。

王傑指出，對於明年公司化，台鐵有沒有新的補足人力的計畫？行政院2018到2020年有2818個員額的人力補充計畫，但台鐵員工數是不增反降。「我以我工作的台北車站為例，以前台北車站售票窗口可以開5到8個窗口，現在2到4個，有些要賣團體票，有些要賣TPASS，還要新聘工讀生來做TPASS 的工作人員，顯然就是車站人力不足，才需要做這些表面工夫。」

台鐵局人事室副主任卓有章表示，台鐵編制員額是依照台鐵組織條例來定的，必須經過立法院通過才能修正。行政院2018到2020年有2818個員額的人力補充計畫已經滿編，後續檢討人力時正好遇到台鐵要組織變革，因此交通部指示台鐵不必再做現有組織條例修編；等到明年元旦公司成立之後，整個編制的調整就可以不必依照組織條例明定的數字了。

至於是否有評估過公司化需要多少人，卓有章會後受訪表示，目前正在作業當中，「沒有實際數字，我不敢講」；他表示台鐵今年就會招考從業人員，至於要招考多少人、何時考試，目前都未定案，不便說明。