桃捷公司以2023世界客家博覽會主視覺為設計基礎，推出一日票紀念票卡，共4款圖樣，迎接世客博盛會到來，供民眾收藏及紀念用，且機捷原本的一日票卡一張320元，世客博版本一日票紀念票卡一張250元，比原價便宜70元，數量有限，僅在展期間發售。

桃捷表示，4款票卡圖樣經典又精緻，分別為鶇鶇款、速度款、幾何款與穿梭款。鶇鶇款是以桃捷公司吉祥物「紫嘯鶇」為發想，速度款取捷運列車運行速度快捷為元素，幾何款和穿梭款都是世界客家博覽會的圖騰精神為主，皆可永久保存對世客博的美好回憶。

桃捷提到，除單張一日票紀念票卡外，桃捷也和北捷合作搭配推出聯票，計有「北捷24小時、48小時、72小時旅遊票」及「北北基桃2日、3日景點暢遊卡」，不僅滿足世客博的交通運輸，還可選擇24小時、48小時或72小時的北捷旅遊票券，或暢遊北北基桃知名景點的2日、3日券，方便快捷地探索桃園及周邊地區美麗風光，讓旅行更加多元化，且聯票售價都只要原價7.5折。

機捷世客博一日票紀念票卡數量有限，僅在博覽會期間限定發售，即日起在7-11超商ibon購票系統、易飛網或kkday網站即可訂購，歡迎大家在世客博活動期間，搭桃園機場捷運線來趟客家文化之旅。詳細票券資訊和銷售地點，可至桃捷公司網站和各代售票務平台查詢。