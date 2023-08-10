台中市第一分局員警日前執行酒駕攔查勤務，竟遇到葉姓男子，醉醺醺的要去賣存摺，警方進一步查明，找到與葉接洽的齊、林2人是詐團的「收簿手」成員，警方順利擒獲2名詐團成員及葉姓酒駕男子，全案訊後將3人依洗錢防制法案、公共危險案送辦。

警方指出，當時葉姓男子全身酒味、穿著灰色外套騎車行經雙十路與自由路口時闖紅燈遭員警攔查，經酒測後發現葉男酒測值超過法定標準值，當場遭員警依公共危險案逮捕，並檢視其隨身物品時，發現一個包裹內有葉男的提款卡及存摺，進一步追問。

警方表示，員警察覺異常後仔細詢問竟發現葉男是因為缺錢花用，在看到詐騙集團的「輕鬆貸」訊息後，與詐團期約以1萬元對價，販售渠所有之存摺及金融卡，並相約台中火車站旁交付，員警前往成功將齊、林2名詐團成員逮捕。

警方指出，詐騙集團會在臉書刊登小額資金借貸訊息，吸引急需用錢的民眾目光，無須提供財力證明，只要「賣簿子」給他們即可，待民眾誤信「輕鬆貸」等話術後，詐騙集團就可以利用這些人頭帳戶詐騙更多的被害人匯款讓不識詐欺伎倆的民眾背負鉅額求償及吃上刑事責任。

台中市第一分局警分局長吳燕山呼籲，民眾在遇到可疑的狀況時，可視情況撥打165防詐騙專線確認，勿任意交付金融帳戶存摺或轉帳至不明帳戶，避免悲劇的發生。

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