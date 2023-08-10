柳營奇美醫院眼科主任顏永昌表示，飛蚊症雖然不一定要治療，可能是無害的，也可能是嚴重的眼底病變，因此就需由眼科醫師詳細檢查。（柳營奇美醫院提供／張毓翎台南傳真）

打不倒的蚊子不是蚊子，而是「飛蚊症」！台南市柳營奇美醫院眼科部指出，飛蚊症可分為「好蚊子」及「壞蚊子」，如果出現時間久，數目少且固定，沒有相伴其他眼睛症狀如閃光或視力模糊者就可能屬於良性。如果剛出現，或有無數細小黑點，且著時間增加或變大，有閃光、視力模糊時就可能是壞蚊子，需馬上就診。

柳營奇美醫院眼科主任顏永昌表示，現代人生活很依賴3C用品，加上經常熬夜不睡覺、長時間看電視、玩電腦和手機等，易讓眼睛過度使用而造成不適。若注視景物，或凝視白色牆壁，或較亮的光源，就會觀察到眼前有黑影飄過，但是卻又抓不到，這就表示可能有飛蚊症，其發生原因可分為3類。

第1種是「玻璃體液化」，大部分飛蚊症都屬於這種，玻璃體的膠狀因年齡增長或近視度數高而加速液化，使得少數的玻璃體纖維脫離原先位置，漂浮在玻璃體腔中，當眼睛注視時，光線就會把這些纖維影像投射到視網膜上，形成飄忽不定的影像。

第2種為「視網膜出血」，屬於周邊性視網膜變性所造成，在高度近視或有家族遺傳史者較易發生。其原因是發生視網膜裂孔的同時可能波及到旁邊血管，造成血管破裂流血，因此在玻璃體中形成點狀或大片黑影的出現，嚴重時甚至會引起視網膜剝離，尤其有全身性疾病如糖尿病、高血壓的患者皆屬高危險群。

第3種是「眼內發炎」，發生主因是視網膜血管或眼內其他組織發炎而引發玻璃體腔中的混濁。

眼科部指出，第1種類型的病人屬於較為正常良性的變化，建議長期觀察，如果飛蚊症的形狀未有大改變，應該不會有害於眼。

顏永昌提醒，飛蚊症雖然不一定要治療，可能是無害的，也可能是嚴重的眼底病變，因此就需由眼科醫師詳細檢查，以免過分緊張或不小心輕忽而造成眼睛大病，即時就診或依約回診才是滅蚊的不二法門。