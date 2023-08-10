國民黨總統參選人侯友宜昨日公布「以核減碳」的能源政策，綠營反諷，侯不敢回答核廢料的最終處置場要設置在哪。對此，藍委吳怡玎說，能源是漸進式的，2050年全世界這麼多核廢料，還沒有技術處理嗎？若之前核廢料可以處理，之後為何不能一起處理，呼籲綠營不要問這種白痴問題，並反問對方「現在核廢料放哪裡？」

吳怡玎說，全世界有多少國家在用核電，全世界就有多少國家有最終處置場，而有最終處置場不到5％，沒有最終處置場就不用核電嗎？2050年全世界這麼多核廢料，還沒有技術處理嗎，如果沒有技術可以處理，那先前累積的核廢料怎辦，經濟部長王美花也回應，若不繼續使用核電，先前產生的核廢料仍要處理。

「之前核廢料可以處理，之後不能一起處理嗎？」吳怡玎表示，核能每發一度電，核廢料產生是非常小的體積，呼籲民進黨不要問這種很白痴的核廢料放哪的問題，她也要反問，「那現在核廢料放哪裡？」

另外，對於核電廠可能引起周邊居民反彈，吳怡玎說，不要說核電廠，火力、天然氣、煤炭或光電板等研議都需要跟附近居民對話，不用將矛頭指向核能發電廠，而是核能發電廠同樣面積可以發多少電，若要用其他方式發電，要跟更多居民溝通。

立委王鴻薇說，任何電廠都會被周遭居民抗議，儲電廠非常重要，面臨地方抗爭都是中央、地方要努力的，不單只是核電廠周邊民眾才會抗爭。