金湖分局暑期開始迄今已舉發無照駕駛20件、酒駕7件，以及其他違規行為共計324件。(圖／警方提供)

暑期不少青少年於閒暇之餘，在好奇心驅使及同儕鼓動誘發下，喜好利用深夜群聚競速、競駛等危險方式駕車。為保護民眾之安全，金門縣警局金湖分局加強實施路檢稽查，針對青少年無照駕駛與民眾違規行為加強執法取締，暑期開始迄今已舉發無照駕駛(含註銷、越級)20件、酒駕7件、超速20件、闖紅燈8件，以及其他違規行為共計324件。警方表示，將持續執行取締稽查工作，以導正用路人之正確觀念。

警方表示，有鑑於交通事故發生之肇因，多數係民眾未遵守交通法令，違反停、讓、標誌、標線、速限之規定，致發生嚴重人車傷亡及車輛損壞之交通事故，也造成無數家庭之破碎。而暑假期間，不少青少年喜好利用深夜群聚競速、競駛等危險方式駕車，以速度刺激滿足渠優越感及虛榮心，不但陷自身及用路人安全於險境，更引起社會大眾反感。

金湖分局昨(9)日晚間再度出擊擴大實施路檢稽查，針對青少年無照駕駛加強執法取締，違規者除了依照「道路交通管理處罰條例」第21條規定，處1萬2000元 (駕駛小型車者1萬8000元)以上罰鍰外，未滿18歲之人無照駕駛者，駕駛人及其法定代理人或監護人，應同時施以道路交通安全講習。

金湖分局也再次提醒民眾，汽機車駕駛人勿有蛇行、逼車及無照駕駛等違規行為，應遵守交通號誌及相關規則，才能避免發生交通事故，並請牢記防禦駕駛之觀念「注意別人不注意，小心別人不小心」，警方將持續針對危險駕駛及無照駕駛等違規加強執法強度，以維護民眾用路安全。